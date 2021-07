Delegado Federal Eguchi é um dos investigados na operação "Mapinguari" da PF

Um dos mandados de busca e apreensão da operação "Mapinguari", da Polícia Federal, foi cumprido na casa do delegado federal Everaldo Eguchi. Ele foi candidato nas últimas eleições para prefeito de Belém e ficou em segundo lugar. A assessoria de imprensa do delegado confirmou o caso e deve emitir uma nota ou convocar uma coletiva ao longo do dia.

Essa operação foi deflagrada no início desta quarta-feira (14). O objetivo é aprofundar a investigação sobre vazamento de informações da operação "Migrador", ocorrida em 2018, em Marabá. Um servidor público da própria instituição seria o suspeito. Esse servidor já foi afastado por decisão judicial. Por enquanto, não há prisões efetuadas.

A Polícia Federal e a assessoria de imprensa ainda não confirmam se o servidor afastado seria o próprio delegado federal Eguchi. A Redação Integrada de O Liberal segue aguardando o posicionamento do delegado.

A operação "Migrador" era uma investigação conduzida, à época, pela Delegacia de Polícia Federal de Marabá. O alvo era uma organização criminosa dedicada à exploração ilegal de minério de manganês.