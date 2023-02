Dedo arrancado, sem cabeça e suspeita de pedofilia: o que se sabe sobre a morte do servidor da Sefa

A morte de Daniel Batista Paniago de Miranda, servidor da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa), chama atenção pelos detalhes macabros e os requintes de crueldade. O corpo dele foi encontrado em avançado estado de decomposição, amarrado e sem um dos dedos das mãos, na tarde desta sexta-feira (24), em uma área de mata, próximo ao Trevo do Peteca, na zona rural de Vila dos Cabanos, em Barcarena, nordeste paraense. Um casal foi preso por envolvimento pelo crime na quinta-feira (23), em Abaetetuba, nordeste do Estado. Pelo menos três suspeitos estão foragidos.

Daniel teria sido morto no último domingo (19), por volta de 21h, em Abaetetuba, onde ele estaria passando o Carnaval. O desaparecimento dele chegou ao conhecimento das autoridades policiais no dia seguinte, na segunda-feira (20), quando o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA).

Motivação, execução do crime e prisões

As investigações da polícia apontam que o crime teria sido motivado por vingança e ambição. A polícia chegou até os suspeitos a partir de informações de onde o servidor estava hospedado, além de imagens de câmeras de vigilância e dados de movimentações financeiras que foram analisadas.

A partir destes dados, agentes das polícias Civil e Militar realizaram diligências por endereços ligados ao destinatário dos pagamentos, via PIX, e a familiares dele.

Em um dos locais, a mulher presa, que tem ligação familiar com um dos suspeitos, disse onde os acusados deixaram o corpo da vítima. Ela também revelou o lugar onde estavam o carro e o celular do servidor.

Nas diligências, os policiais foram até a casa de um homem, que seria irmão de um dos suspeitos foragidos. O suspeito confirmou ter emprestado a arma utilizada no crime para que outro homem, que também não foi localizado, pudesse matar Daniel. O casal detido deve responder por homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa e receptação.

Motivação do crime: pedofilia, vingança e ganância

No interrogatório dos suspeitos presos, a polícia descobriu a motivação do crime. Tudo teria acontecido pelo interesse dos envolvidos no dinheiro que Daniel possuía e, também, de se vingarem do servidor público, que supostamente manteve relações sexuais com adolescentes que são parentes dos investigados. O servidor já respondia a um processo por pedofilia no estado do Mato Grosso.

Dinâmica do crime: assédio, encontro falso, emboscada, morte e decapitação

Uma fonte da polícia detalhou à reportagem de O Liberal a dinâmica do ocorrido. Daniel teria um ex-funcionário que trabalhava para ele na cidade de Abaetetuba. O homem é um dos suspeitos de participação no crime que se encontram foragidos.

A mesma fonte policial disse que esse ex-funcionário tinha duas irmãs gêmeas, de 13 anos. Na cidade de Abaetetuba, Daniel manteve relações sexuais com as duas garotas, o que configura crime pelo estatuto da criança e do adolescente. Ainda conforme o que disse a fonte, ele estaria fazendo contato com a enteada de seu ex-funcionário, na tentativa de marcar um encontro com ela, que tem entre 13 e 14 anos.

A mãe da adolescente, companheira do ex-funcionário de Daniel e que também está foragida, teve conhecimento da situação e começou a se passar pela menina. Então, a mulher marcou um encontro com Daniel. Ao chegar no local combinado, próximo de um supermercado localizado na rodovia do João Miranda, no bairro do São Sebastião, o servidor foi rendido pelos criminosos, dentro de seu próprio carro, modelo Tracker, de cor prata.

A partir daí, Daniel foi levado até uma área de mata, próximo ao Trevo do Peteca, na zona rural de Vila dos Cabanos, em Barcarena. No local, a vítima foi morta com um tiro na cabeça. Depois disso, os criminosos cortaram a cabeça e enterraram longe do corpo, numa tentativa de dificultar a identificação do cadáver.

Cabeça e o corpo de Daniel

O corpo de Daniel estava enterrado em uma área de mata na zona rural de Vila dos Cabanos, em Barcarena, nordeste paraense. (Divulgação / PCPA)

Segundo a polícia, o corpo do homem foi encontrado decapitado, por volta de 14h50 desta sexta-feira (24), em uma área de mata de Barcarena. A cabeça, que apresenta apenas um único disparo de arma de fogo, estava enterrada a cerca de três metros de distância do corpo.

Dedo arrancado para sacar dinheiro

O relatório policial do caso diz que o servidor também teve o dedo arrancado para que os envolvidos no crime tivessem acesso à conta dele, com a impressão digital. Os suspeitos fizeram transações, via PIX, que já somam cerca de R$ 9 mil.

Ainda segundo o documento policial, o dedo teria apodrecido e impossibilitado que os criminosos continuassem utilizando as contas bancárias de Daniel.

Investigações continuam para localizar os foragidos

Equipes das delegacias de Abaetetuba, especializada em homicídios e de apoio à inteligência do município, continuam em diligências para localizar e prender os outros envolvidos. Até o momento, duas pessoas foram presas. Pelo menos outros três estão foragidos.