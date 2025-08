De saída temporária da cadeia, homem invade casa, rouba e estupra mulher em Castanhal

Um homem foi preso por invadir uma casa, roubar e estuprar uma mulher nesta terça-feira (5/8), em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, ele havia sido beneficiado pela saída temporária para o Dia dos Pais quando cometeu o crime.

Ainda segundo a PM, o suspeito estava com um simulacro em mãos quando adentrou no imóvel, subtraiu o celular da vítima e uma bicicleta. Em seguida, ainda conforme as autoridades, o suspeito a obrigou a ficar sem roupas, passou a tocá-la e fotografou tudo com o celular da mulher.

A PM foi acionada ao caso por volta das 9h. Os agentes localizaram o suspeito na Vila de Iracema. Ele ainda tentou fugir por uma área de mata, mas os policiais o alcançaram. Com ele, os militares encontraram os pertences roubados da vítima e o simulacro utilizado por ele.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde foi autuado em flagrante. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.