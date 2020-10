Custodiados voltam de saída temporária com drogas no estômago, mas são pegos durante revista

Dois custodiados foram pegos em flagrante com drogas alojadas no estômago após a saída temporária do Círio 2020. A ação foi frustrada por agentes penitenciários da Central de Triagem Metropolitana I (CTM I), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém (RMB), na manhã desta terça-feira (27).

Os profissionais perceberam objetos estranhos durante um procedimento rotineiro de segurança: a revista no body scan - um dispositivo de scanner do corpo inteiro que detecta objetos dentro do corpo, sem remover a roupa ou contato físico. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária no início da tarde desta quarta-feira (28).

Identificados como Rubelon da Silva Teixeira e Oscar da Costa Silva, os detentos haviam ingerido cinco papelotes de maconha e cinco de tabaco. Os internos apresentavam incômodo com a ingestão dos entorpecentes antes mesmo do retorno à casa penal, mas foi no CTM I que a dupla demonstrou preocupação incomum durante a revista. Após a constação do material ingerido, eles foram isolados e, após algumas horas, expeliram e entregaram as drogas.

Em seguida, os dois detentos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais e, agora, responderão ainda a Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).