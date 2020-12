Curto circuito incendeia pavimento superior de casa na Sacramenta

Os moradores e vizinhos foram rápidos e controlaram o fogo impedindo que casas de madeira fossem atingidas pelo incêndio, que destruiu o andar superior de uma casa de alvenaria e de madeira, com acesso pelo canal São Joaquim, entre as passagens Mirandinha e São Benedito, no bairro da Sacramenta em Belém. Os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo.

A dona da casa ficou extremamente nervosa e foi socorrida pelo próprio resgate do corpo de bombeiros e já foi liberada.