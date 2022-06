'Cuiririm' é morto a tiros ao reagir abordagem policial em Parauapebas

​Henrique da Silva Costa, o Cuiririm, de 25 anos, morreu durante uma abordagem policial, no início da noite desta quinta-feira (2), em Parauapebas, no sudeste paraense. O rapaz era considerado uma pessoa de alta periculosidade. Ele foi reconhecido e abordado por uma guarnição da Polícia Militar​,​ na rua G1, bairro Ipiranga. Com informações do site Zé Dudu.

Durante a abordagem, os policiais ordenaram que Henrique colocasse as mãos na cabeça​, para poderem revistá-lo​. Porém, ao invés de atender​​, ele sacou de um revólver calibre 38​ ​e fez um disparo contra a guarnição. Os PMs​, então,​ revidaram ​ao ataque ​e alvejaram o suspeito com dois tiros no peito.

Curirim era tido como líder de uma das organizações criminosas que atuam em Parauapebas e como traficante de drogas, com seis processos na Justiça, por receptação, roubo, violência doméstica e tráfico. Ele era irmão de um homem, identificado como Wanderson Cunha da Silva, o Coringa, executado na porta de casa, nas Casas Populares, no dia 21 de maio passado.