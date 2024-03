No Marajó, criminosos rendem vigia e roubam duas lanchas náuticas

Criminosos invadiram uma náutica na madrugada desta sexta-feira (8), em Breves, no Arquipélago do Marajó, e, mediante violência, roubaram duas lanchas tipo voadeira. Uma força-tarefa formada por policiais Militares e Civis conseguiu localizar uma embarcação abandonada e faz buscas na região para localizar dois suspeitos do roubo.

O comandante do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, explicou ao portal Notícia Marajó que o barco foi roubado por volta das 3h da madrugada quando dois homens invadiram a Náutica Leão, renderam o vigia, o amarraram e roubaram a voadeira.

A proprietária da náutica acionou as polícias Militar e Civil, que embarcaram na lancha da Polícia Militar em busca dos suspeitos nas imediações ao rio Parauaú, onde encontraram uma das embarcações escondida​ às margens do rio no estreito de Breves. A lancha estava abandonada. O outro barco e os bandidos não foram localizados. As equipes policiais seguem em buscas pela região.