Criminosos fazem motorista de aplicativo refém, na Sacramenta

Um motorista de aplicativo foi feito refém por dois criminosos, na manhã desta quarta-feira (24), no bairro da Sacramenta, em Belém. O fato foi registrado próximo do cruzamento da travessa Lomas Valentina com a avenida Senador Lemos.

Segundo informações, o motorista teria sido abordado pelos suspeitos ainda na passagem das Flores, no bairro do Telégrafo. A vítima foi obrigada a dar várias voltas com os criminosos. Ao chegarem no bairro da Sacramenta, uma guarnição da Polícia Militar percebeu a movimentação suspeita do veículo e o interceptou.

A ação durou apenas alguns minutos. De acordo com a Polícia Civil, um suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a Seccional Urbana da Sacramenta, onde foi autuado pelo crime de roubo e está à disposição da Justiça.

“Diligências estão sendo feitas para prender o outro envolvido, o qual fugiu com a arma. Um Inquérito Policial foi instaurado e segue sob investigação”, informou a PCPA.