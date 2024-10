Criança sobrevive a acidente com arpão no pescoço em Santarém

Um arpão de pescador foi retirado do pescoço de uma criança de 11 anos após cirurgia no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo, na última segunda-feira (07/10), no município de Santarém, na região oeste do Pará. O menino chegou no hospital depois de um acidente grave durante uma pescaria e passou por uma cirurgia de emergência para a retirada do objeto.

“No pescoço passam várias estruturas que são muito nobres para o nosso organismo. Passa ali a artéria carótida, a veia jugular, e o arpão estava atravessado a centímetros dessas duas estruturas. Então, por pouco, não foi um acidente muito grave. Foi um milagre”, relatou o médico cirurgião Augusto Aguiar, que fez a retirada de uma vara de arpão que estava atravessada no pescoço do paciente.

A criança continua internada na ala pediátrica do hospital, com quadro clínico estável. A mãe do garoto contou que o filho estava acostumado a acompanhar a pescaria e que o acidente ocorreu quando o arpão disparou acidentalmente. Ela pensou em levá-lo ao hospital de Mojuí dos Campos, mas foi aconselhada a buscar atendimento no HMS, devido à gravidade do caso.

O cirurgião Augusto Aguiar, responsável pelo procedimento, analisou que a situação era potencialmente grave dada a localização. A cirurgia foi realizada sem complicações. “A cirurgia foi relativamente simples porque essas estruturas vitais foram poupadas, mas poderia ter sido um desastre. Podemos dizer que um milagre aconteceu ali, porque poderia ter sido uma situação extremamente grave e com potencial risco de vida. Foi um milagre”, enfatizou.