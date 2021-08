Conselho Tutelar entrega criança que estava perdida para mãe, sob um Termo de Responsabilidade

Na tarde desta terça-feira (24), uma criança de apenas 6 anos foi vista tentando atravessar, sobre uma pequena bicicleta, a avenida Júlio César, próximo do Aeroporto Internacional de Belém. Populares perceberam o risco que a menina corria e a abordaram para saber o que fazia sozinha naquele perímetro da via. Descobriu-se que ela estava perdida. Uma mulher decidiu levar a menina para o Aeroporto Internacional, onde a equipe da Infraero acionou o Conselho Tutelar III, no bairro da Marambaia.

"O caso foi resolvido. Nós o entregamos para a mãe, mas ela precisou assinar um Termo de Responsabilidade'', disse o conselheiro Marcos Silva, do Conselho Tutelar III.

Ele esteve à frente da ocorrência, desde que o menino chegou ao órgão tutelar. Marcos Silva fez buscas, contatos e se empenhou para localizar familiares do garoto. "Ele está bem, aparentemente, está tranquilo. Não tem nenhum machucado e afirma ter 6 anos de idade. Segundo me foi repassado, ele já disse que mora perto do Aeroporto, estamos fazendo buscas para tentar localizar algum familiar", disse o conselheiro Marcos Silva, logo que foi contatactado pela reportagem de O LIBERAL.

A Assessoria de Imprensa da Infraero, em Brasília (DF), informou que o caso em Belém do Pará não chegou a ser registrado pela empresa.