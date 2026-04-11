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Polícia

Criança desaparecida em Eldorado do Carajás pode ter sido sequestrada, aponta delegado

A informação foi divulgada após a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento no crime

O Liberal
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Delegado aponta que criança desaparecida em Eldorado do Carajás pode ter sido sequestrada. (Foto: Redes sociais)

O desaparecimento do menino José Arthur Sousa Barros, de 1 ano 6 meses, em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará, passou a ser tratado pela Polícia Civil como um possível caso de sequestro. A informação foi confirmada na sexta-feira (10) pelo delegado responsável pelas investigações, após a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento no crime.

Em entrevista ao portal Correio de Carajás, o delegado Vanir afirmou que há elementos consistentes que indicam a participação de terceiros no desaparecimento da criança. “As investigações conseguiram demonstrar, diante das hipóteses que tínhamos, que os presos tinham participação nesse sequestro. Os indícios, neste momento, são robustos”, declarou.

Segundo a autoridade policial, apesar do sigilo que envolve parte do inquérito, há uma linha de investigação bem definida. “Pelas investigações, acreditamos que ela está viva. Estamos trabalhando dia e noite, não temos hora”, disse o delegado, ao destacar o empenho da força-tarefa montada para o caso.

O superintendente da 16ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), João Abel, também ressaltou que o trabalho segue em andamento. “Há algumas etapas que devem ser seguidas. Estamos trabalhando de maneira incessante e esperamos reencontrar essa criança tão logo”, afirmou.

As declarações ocorrem após a prisão de dois suspeitos de envolvimento no desaparecimento. Roselândio Castro de Almeida e Evandro Firmino da Silva foram presos na sexta-feira (10), nos municípios de Marabá e Eldorado do Carajás. A ação foi resultado de uma operação conjunta envolvendo a Superintendência Regional de Carajás, a Delegacia de Eldorado do Carajás e a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, vinculada à Divisão de Homicídios.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências continuam para esclarecer completamente o caso e identificar possíveis outros envolvidos.

José Arthur foi visto pela última vez no dia 26 de março, por volta das 17h, enquanto brincava em frente à casa da família, na Vila Peruana, no Assentamento Lourival Santana, em Eldorado do Carajás. Desde então, equipes policiais, voluntários e familiares realizam buscas na região.

As investigações incluem a análise de imagens de câmeras de segurança, o levantamento de veículos que passaram pelo local no horário do desaparecimento e verificações em pontos de circulação de passageiros.

A Polícia Civil reforça que informações que possam ajudar na localização da criança podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, por meio do número 181.

 

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