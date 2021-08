Crescem registros de crimes de estelionato no Pará, aponta Polícia Civil

Cresceram os registros de crimes de estelionato no Pará. Segundo dados divulgados pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe), foram 6.172 ocorrências deste tipo, de janeiro a julho de 2021.

O delegado Neivaldo Souza, diretor da Dioe, explica que um dos mais recentes casos, o de falsas casas lotéricas no bairro do Guamá e no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, estão entre os alvos das investigações.

Para o diretor, a população deve estar atenta para não cair em golpes como esses. "A população pode contribuir com a Polícia se prevenindo. Você tem que ter discernimento para observar que aquilo que você está negociando é um golpe", apontou ele, durante entrevista ao Bom Dia Pará, da TV Liberal.

Conforme o diretor da Dioe, produtos comercializados muito abaixo do valor comercial também devem acender o alerta dos usuários. "O valor insignificante na comercialização de produtos, principalmente de eletrodomésticos... Essa desproporção de valor, muita das vezes leva as pessoas a cair em golpes", afirma. "A outra situação que enfrentamos muito são crimes de estelionato contra idosos. Para evitar, não deixe o idoso sair sozinho para evitar a aproximação de pessoas estranhas", explica.

Souza detalha ainda que outra ação criminosa que tem se tornado comum é a prática de cartas contempladas de consórcio, com a promessa da entrega rápida do produto. "As pessoas comparecem, representantes de empresas de consórcio, que induzem ao erro para a assinatura da carta de consórcio. A promessa é de entrega imediata do bem, casa do carro. A pessoa espera 15, 20 dias por algo que nunca vai chegar. Todo mundo sabe as regras do Banco Central, que o produto só é entregue ao consumidor mediante sorteio e lance", conclui.