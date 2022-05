Corpos encontrados em terra indígena no Pará chegam ao IML de Marabá para identificação

Os três corpos que foram encontrados em uma região de mata fechada na terra indígena Parakanã, em Novo Repartimento, sudeste do Pará, chegaram ao Instituto Médico Legal de Marabá (PA) no final da tarde deste sábado, 30, mas até o final da noite ainda não haviam sido identificados.



Os peritos tentam identificar se os cadáveres encontrados são dos caçadores desapareceram na localidade no domingo passado, 24, e apontar as causas da morte. A Polícia Federal informou que as investigações para localizar os responsáveis pelas mortes continuam em andamento.



Familiares dos caçadores Cosmo Ribeiro de Sousa, William Santos Câmara e José Luiz da Silva Teixeira foram chamados no IML de Marabá para iniciar o reconhecimento dos corpos. Segundo o advogado das famílias, já foram reconhecidos objetos que pertenciam aos três caçadores e estavam junto aos corpos encontrados.

Com Jornal Nacional.

Leia mais: