Corpos de mãe e filha são encontrados enterrados em quintal de casa

Nesta terça-feira (02), o caso de desaparecimento de Cristiane Arena, de 34 anos, e da filha mais nova Vitória, de 9, teve mais uma atualização. Seus corpos foram encontrados enterrados no quintal de uma residência em Paulópolis, distrito de Pompeia (SP).

A polícia informou que o ex-companheiro da vítima, que está foragido, é o principal suspeito do crime. Segundo o delegado Cláudio Anunciato Filho, a outra filha da vítima, de 16 anos, que também é suspeita de participação no duplo homicídio, foi apreendida.

Ainda de acordo com Anunciato Filho, a elucidação do crime teve início há pouco mais de uma semana, quando a Polícia Civil recebeu uma comunicação do Conselho Tutelar de Pompeia de que a família estaria sob cárcere privado e de que a filha adolescente teria sofrido abuso por parte do padrasto.

“Fomos até a casa da família e encontramos apenas o suspeito e a adolescente, que foram levados à delegacia para nos ajudar a esclarecer o que havia acontecido com as vítimas que estavam desaparecidas. A garota disse que a mãe foi embora com a filha menor após conhecer um novo namorado, mas os depoimentos eram contraditórios e decidimos investigar”, disse o delegado.

“A adolescente não admite nada em seu depoimento sobre a participação [no crime] e nem mesmo que mantém um relacionamento amoroso com o padrasto, mas já temos provas que a relação existe”, disse o delegado.