Corpo em decomposição encontrado em Novo Progresso pode ser de mulher desaparecida

Um corpo feminino em avançado estado de decomposição foi encontrado próximo ao aeroporto da cidade de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O cadáver foi localizado na terça-feira (7/01) e apresentava sinais de estrangulamento. Familiares de uma mulher desaparecida no município teriam reconhecido as roupas usadas pela pessoa morta. O corpo foi removido e encaminhado para a Polícia Científica, onde irá passar por exames que irão indicar a verdadeira identidade da vítima.

Conforme a polícia, quando a equipe chegou ao local onde o cadáver estava, foi constatado que a vítima havia sido estrangulada com um fio de energia elétrica. Em muitas partes do corpo, somente os ossos podiam ser vistos. Vários moradores acompanharam o trabalho policial ao localizar o corpo, entre eles os familiares de uma mulher identificada como Sandra Lima, de 41 anos, que está desaparecida desde 17 de novembro de 2024. A família teria reconhecido as roupas encontradas no local e as características como sendo de Sandra.

Após a hipótese, o corpo foi encaminhado para a cidade de Itaituba, onde passará por exames da perícia para confirmar oficialmente a identidade e as reais causas da morte. Ainda não há mais detalhes sobre o que poderia ter causado a morte da vítima ou suspeitos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a delegacia de Novo Progresso apura o caso sob sigilo.