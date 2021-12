Corpo degolado e com as mãos amarradas é encontrado boiando em rio de Marabá

Um corpo foi encontrado boiando nas águas do rio Tocantins, em Marabá, na manhã do último domingo (19). A descoberta macabra deixou assustados frequentadores do Balneário da Mangueira, no Núcleo Nova Marabá, local próximo de onde o cadáver emergiu. O "achado" deixou populares ainda mais intrigados pelo fato do corpo estar sem a cabeça e com as mãos amarradas, num claro sinal de que a vítima teria sido executada.

O corpo emergiu nas águas do rio Tocantins, próximo ao balneário da Mangueira (Reprodução Google Maps)

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para as medidas de praxe e contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros para remover o cadáver para a margem do rio. Pelas primeiras análises feitas ainda no local sabe-se que a vítima, do sexo masculino e com idade entre 20 e 25 anos, tinha sido executada nas últimas 48 horas. Não foi possível precisar, porém, se foi degolada viva ou depois de morta.

As investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Marabá. As informações são do portal Debate Carajás.