Corpo de jovem é encontrado com perfurações e queimado em Redenção

O corpo de uma jovem mulher foi encontrado na tarde desta quinta-feira (13/06), por volta das 15h30, em Redenção. A vítima foi identificada como Lorrany dos Santos Arruda, de 25 anos. O corpo apresentava perfurações, possivelmente de uma arma branca, e estava com as partes do abdômen, pernas e braços queimados.

Em um vídeo, que circulou nas redes sociais, mostra o corpo da jovem no meio do mato próximo de uma estrada de terra identificado como setor São Luiz, em divisa com São Luiz 2. O crime chamou atenção de curiosos no local. Equipe do Grupamento Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar (PM) estiveram na área para atender a ocorrência.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do homicídio de Lorrany Arruda. Equipes da Delegacia de Homicídios de Redenção trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.