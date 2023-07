Corpo de jovem desaparecido após tomar banho em rio é encontrado no sul do Pará

O corpo de Pedro Henrique de Souza, de 25 anos, foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (3), perto da ponte sobre o Rio Arraias, na rodovia PA-463, entre os municípios de Redenção e Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará. Ele estava desaparecido desde domingo (2), quando tomava banho no rio com amigos, perto da ponte, e afundou. O velório ocorreu, nesta terça-feira (4), em Redenção, onde o jovem morava com a família. As informações são do Correio de Carajás.

Após submergir, as buscas pelo rapaz foram iniciadas e contaram com o apoio de ribeirinhos e familiares dele para localizá-lo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Redenção começou os trabalhos ainda na tarde do dia que ele sumiu. As ações foram retomadas na manhã de segunda-feira. O corpo de Pedro foi localizado por volta das 17h.

Segundo testemunhas, Pedro era acostumado a tomar banho de rio e sabia nadar. O Corpo de Bombeiros informou que ele foi encontrado morto a aproximadamente 200 metros da ponte do Arraias, numa área de chácara, a cerca de 50 km de Redenção. Esse foi o primeiro caso de vítima fatal de afogamento registrado neste mês de julho na região.