​​Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado com marcas de tiros em Outeiro

O corpo de um homem, identificado como Naib Ami do Nascimento, mais conhecido como “Frank”, foi encontrado na manhã deste domingo (8), em um terreno baldio, na rua Amoras, bairro João do Outeiro, em Outeiro, distrito de Belém. A vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (6). Populares avistaram o cadáver e acionaram a Polícia Militar, que deflagrava a Operação Saturação.

Os militares foram até o endereço repassado e constataram a veracidade da ocorrência. Os PMs também identificaram que “Frank” possuía perfurações pelo corpo, possivelmente provocadas por disparos de arma de fogo.

Pessoas que estavam no local relataram à polícia que, na sexta-feira (6), o homem estava na frente de sua residência, na rua Franklin de Menezes, no mesmo bairro onde seu corpo foi encontrado, quando criminosos teriam atentado contra a sua vida. Desde esse momento, “Frank” não foi mais visto.

A polícia ainda não sabe se os criminosos o levaram para matar dentro do terreno baldio onde o cadáver foi encontrado ou apenas usaram a área como local de desova. A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo. As investigações serão conduzidas por meio da Polícia Civil​, na tentativa de localizar e prender a autoria do crime.​