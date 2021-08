Corpo de homem estrangulado com fio de telefone é jogado na rua

Na madrugada desta terça-feira (3), um homem foi estrangulado com fio de telefone, em Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava com sinais de tortura e foi encontrada no meio da rua. A polícia também ouviu outra versão de que o homem pode ter sido morto em outra localidade e jogado no meio da rua. No entanto, moradores do local disseram que ouviram vários disparos durante a noite, mas não quiseram sair pra ver a real situação. Eles também preferiram fazer a 'lei do silêncio'.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado.