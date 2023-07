Corpo de homem é encontrado no Rio Tapajós, em Alter do Chão, distrito de Santarém

Um cadáver foi encontrado, na madrugada de sábado (29), no Rio Tapajós, nas proximidades da Ilha do Amor e Orla da Vila, em Alter do Chão, distrito de Santarém, oeste do Pará. Até a última atualização do caso, o corpo não havia sido identificado.

Não há informações sobre a causa da morte. De acordo com a polícia, o corpo é do sexo masculino, e teria entre 30 a 34 anos.

Populares avistaram o corpo, que estava despido, e acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará (CBMPA). A remoção do corpo foi realizada pelos Bombeiros. O cadáver foi encaminhado para o Centro de Perícia Científica (CPC) Renato Chaves, em Santarém.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional de Santarém e diligências são realizadas para coletar informações sobre a ocorrência.