Corpo de homem é encontrado no Marajó; suspeita é de que vítima seja pescador desaparecido

O corpo de um homem foi encontrado, na última segunda-feira (18), em uma área próxima ao município de Chaves, no arquipélago do Marajó. O resgate do corpo aconteceu nesta quinta-feira (21). A suspeita é de que a vítima seja Adilson dos Anjos Pinheiro, conhecido como “Canta Galo”, um dos três pescadores que estavam desaparecidos após uma embarcação pequena naufragar em São Caetano de Odivelas, região nordeste do Estado, no dia 10 deste mês. O cadáver, que já está em Belém, no Instituto Médico Legal, passará pelos exames de necropsia e DNA, para reconhecê-lo devidamente.

A informação do encontro do corpo foi encaminhada ao Você Repórter. Por nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) confirmou a localização de um corpo na área de Chaves. Segundo o comunicado da Segup, “um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realizou o traslado de um corpo encontrado por pescadores”. Dois servidores da Polícia Científica (PCE) realizaram a coleta das informações para confirmação da identidade. A Polícia Civil investiga o caso através de um inquérito policial.

No vídeo repassado à redação integrada de O Liberal, uma mulher grava três agentes do Graesp e um outro homem perto do corpo. "Resgate do corpo do senhor do naufrágio das embarcações de São Caetano de Odivelas, que vieram parar para a costa do litoral de Chaves", diz ela.

O caso

Três pescadores, conhecidos pelos apelidos de Cocó, Caiçara e Canta Galo, desapareceram no dia 10 deste mês após saírem para pescar em São Caetano de Odivelas. O Corpo de Bombeiros havia comunicado que um dos pescadores foi localizado com vida e um corpo encontrado pelo Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) no dia 11 de setembro e encaminhado para perícia. Entretanto, o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de São Caetano de Odivelas, Hamilton Costa, disse que a localização de duas das três vítimas aconteceu no decorrer dos últimos dias.

Atanilson Martins Malcher, o “Caiçara”, foi localizado no último domingo (17), segundo ele, e o resgate aconteceu na segunda-feira (18). O enterro já foi realizado. Agora, as buscas se concentram na localização de Olímpio Augusto dos Santos Marques, conhecido como “Cocó”, conforme as informações ditas pelo secretário.

Por nota, a Polícia Civil disse que instaurou inquérito policial para apurar o desaparecimento de três pessoas que foram pescar em alto mar na região entre São Caetano de Odivelas e Vigia. O procedimento policial está sendo instruído para apurar o ocorrido. A Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Prefeitura Municipal já foram acionados e estão realizando buscas na região.

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) disse que a embarcação de pequeno porte partiu de São Caetano de Odivelas rumo ao município de Vigia, no nordeste do Pará, quando desapareceu com três pescadores a bordo. Um Inquérito Administrativo deve ser instaurado para apurar as possíveis causas do ocorrido.

A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente no esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185 – (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagem instantânea)”, comunicou.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.