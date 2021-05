Corpo de homem é encontrado jogado em terreno baldio, em Itaituba

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (27), no bairro Jardim das Araras, no município de Itaituba, sudoeste do Pará. A polícia informou que o corpo estava jogado em um terreno baldio, bastante ensanguentado. Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Moradores encontraram o corpo em um terreno em frente ao antigo prédio onde funcionava a Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itaituba (Comtri). A vítima estava usando uma camisa de mangas longas azul e uma bermuda clara. No local, havia sangue até no muro.

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento do local. Em seguida, uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fez a perícia criminal e a remoção do corpo. As causas do assassinato ainda estão sendo investigadas pela polícia, que tenta identificar o autor do crime.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.