Corpo de homem é encontrado em via pública em Bragança neste sábado

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã deste sábado (2), no município de Bragança, no nordeste do Pará. Ele foi identificado inicialmente como “Aleijadinho” e era conhecido na área por ser catador de açaí.

Ainda segundo o Conexão Bragança News, por volta das 6 horas uma guarnição do 33º Batalhão do Caeté fazia o policiamento ostensivo pelo bairro Vila Sinhá, o maior da cidade. E, durante essa ronda, os policiais foram informados, por um ciclista, sobre um corpo na via pública.

Os militares foram até o local indicado pelo morador. E, na 3° Rua, próximo a um colégio, constataram que havia um corpo do sexo masculino na calçada da residência. O homem já estava morto. O corpo apresentava uma perfuração na altura do no tórax, que poderia ter sido provocado por algum objeto perfurocortante. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.