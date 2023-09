Corpo de homem é encontrado em Eldorado dos Carajás

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, neste domingo (3), na Vicinal 10, próximo à Vila Betel, no município de Eldorado do Carajás, município no sudeste do Pará. Perto da vítima, foi encontrada uma munição deflagrada. No entanto, a causa da morte só será confirmada após a conclusão do laudo cadavérico. As informações são do Correio de Carajás.

As polícias Civil e Científica foram acionadas ao caso para realizar as investigações preliminares. O cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal de Parauapebas. Pessoas que estavam no local não reconheceram a vítima.

Por nota, a PC disse, nesta segunda-feira (4), que a vítima ainda não foi identificada. "A Polícia Civil informa que a vítima ainda não foi identificada. Perícias foram solicitadas. Policiais da delegacia de Eldorado dos Carajás trabalham para identificar os envolvidos no crime", diz o comunicado.