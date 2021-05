Corpo de homem é encontrado dentro de fossa em construção, na zona rural de Uruará

O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste domingo (23), jogado dentro de uma fossa em construção, na zona rural do município de Uruará, oeste do Pará. A Polícia Civil acredita que Dourivan Macena de Melo, de 40 anos, tenha sido assassinado na noite anterior, após ter sido visto bebendo com outro homem, que ainda não foi identificado. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o crime. Ninguém foi preso.

Foi por volta das 13h de domingo que um morador da região encontrou o corpo de Dourivan, jogado dentro de uma fossa, com perfurações de bala na região da cabeça, próximo ao quilômetro 157 norte da rodovia Transamazônica (BR-230). A PC informou que foi acionada às 17h, quando uma equipe foi até o local para iniciar as investigações.

Testemunhas foram ouvidas no local do crime e disseram aos policiais que viram a vítima consumindo bebida alcoólica na companhia de outro homem, em uma residência, por volta das 18h de sábado (22). O assassinato, segundo os moradores, teria ocorrido já próximo das 23h. O corpo, no entanto, só foi encontrado no dia seguinte, quando as autoridades foram acionadas.

Dourivan Macena de Melo, de 40 anos, foi visto consumindo bebida alcoólica com outro homem na noite de sábado (22) (Reprodução)

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) esteve no local para fazer a perícia criminal e a remoção. Após o procedimento, foi contatado que Dourivan foi morto com dois tiros fatais na região da nuca.

O autor do crime ainda não foi identificado. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do suspeito seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.