Corpo de homem é encontrado dentro de bueiro em Xinguara

O corpo de Bruno Anderson Rodrigues da Silva, de 26 anos, foi encontrado, junto com a motocicleta dele, dentro de um bueiro às proximidades da avenida Antônio Pedroso, ao lado do Setor Mariazinha, no município de Xinguara, no sul do Pará.

Ainda segundo o Correio de Carajás, por volta das 14 horas de domingo (27) um grupo de crianças brincava de bola em um terreno próximo. A bola caiu perto do bueiro. E, nesse momento, os meninos viram o corpo. Moradores foram até o local e uma guarnição da Polícia Militar compareceu àquele endereço e isolou o local.

Policiais civis também foram até aquela área. Funcionários de uma funerária da cidade removeram o corpo para o hospital municipal. Bruno Anderson era bastante conhecido na cidade e estava desaparecido desde a sexta-feira (25). O corpo dele estava em estado de decomposição. A Polícia Civil informou que o caso foi identificado como acidente de trânsito e que as investigações estão em andamento.