Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros próximo de vicinal em São João do Araguaia

​O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com marcas de tiros, na tarde de quinta-feira (11), às margens da estrada que liga a Vicinal 01 à Vila 1º de Março, em São João do Araguaia, no sudeste do Pará. A vítima não possuía nenhum documento de identificação e não foi reconhecida pelos moradores.

Era por volta das 16h30 quando um morador passava pelo local e viu a vítima, aparentando ter entre 45 a 50 anos, caída no mato. O morador acionou a Polícia Civil e uma equipe compareceu no local, onde revistou o corpo, notando perfurações provenientes de arma de fogo.

De acordo com informações do ​​site Correio de Carajás, uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. Exames cadavéricos irão determinar a causa da morte e poderão ajudar a polícia a identificar a autoria do crime.

Informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.