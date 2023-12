Corpo de homem é encontrado boiando nas águas do rio Amazonas, em Santarém

O corpo de um homem não identificado foi encontrado, na tarde desta terça-feira (12), boiando nas águas do rio Amazonas, próximo de um porto no bairro da Prainha, em Santarém, oeste do Pará. Ao avistarem o cadáver, moradores acionaram os órgãos de segurança, para que as providências necessárias fossem tomadas.

Enquanto aguardavam a chegada das autoridades, funcionários de uma empresa amarraram o corpo a uma balsa que estava ancorada no porto. Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local e fizeram o levantamento das primeiras informações que ​deverão auxiliar na investigação do caso.

A Polícia Científica do Pará (PCP) analisou e removeu o cadáver para a realização do exame de necropsia. Os peritos não informaram se o homem apresentava marcas de violência. A causa e circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil.