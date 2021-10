Corpo de homem ainda não identificado é encontrado por populares perto da BR-230

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (22), na avenida Getúlio Vargas, próximo à rodovia BR-230, no município de Anapu, oeste do Pará. Segundo informações da polícia, o cadáver estava com sinais de pauladas na região da cabeça. Um inquérito foi instaurado para apurar a motivação e autoria do crime. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

De acordo com apuração do portal Debate Carajás, a Polícia Militar informou que foi acionada por populares que relataram ter encontrado um cadáver do sexo masculino. Ao chegarem no endereço indicado, os policiais constataram a ocorrência e isolaram o local do crime. A cabeça da vítima estava com marcas de pancadas na cabeça.

Ainda de acordo com a polícia, tudo indica que a vítima foi morta com golpes de um pedaço de madeira, pois ao lado do corpo foi encontrada uma tábua com marcas de sangue. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fez a perícia criminal e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.