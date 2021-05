Corpo de homem ainda não identificado é encontrado em área de mata, em Parauapebas

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (20), em uma área de mata de uma fazenda, no município de Parauapebas, sudeste do Pará. O cadáver foi encontrado por um homem, que estava pescando em um igarapé, quando sentiu o forte odor. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o crime e identificar o autor do assassinato.

O corpo foi encontrado por volta das 9h, no final da rua 3 do Residencial Vila Nova, na área de mata de uma fazenda cujo dono é conhecido apenas como Gabriel. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados, o pescoço esgorjado e o peito aberto, como se algum órgão tivesse sido retirado pelo executor.

A guarnição da Polícia Militar que cobre a área foi avisada via Centro de Controle Operacional (CCO) para averiguar a ocorrência. De imediato foram acionados a Polícia Civil e o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) para levantamento e remoção do corpo.

Até o fechamento desta matéria, ninguém da família da vítima havia procurado a polícia para informar o desaparecimento ou identificar o corpo. Além de um boné e da camisa do jovem, foi encontrada sob o corpo uma faca de cabo branco com a lâmina empenada, provavelmente a mesma usada pelos assassinos.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.