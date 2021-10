Corpo de caseiro é encontrado boiando em rio nos fundos de uma chácara, no interior do Pará

O corpo do caseiro Averaldo Nunes Barreto, de 59 anos, foi encontrado na última quarta-feira (27) boiando no Rio Parauapebas, nos fundos de uma chácara localizada próximo à Vila Palmares II, zona rural do município do sudeste paraense. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (22) e, devido ao avançado estado de decomposição do cadáver, só foi reconhecido por conta da vestimenta e uma cicatriz.

Segundo apuração do portal Debate Carajás, moradores localizaram o corpo durante a manhã. A vítima teria desaparecido enquanto vigiava a propriedade rural pertencente a um irmão quando desapareceu. Um vizinho foi ao local levar comida para os porcos e não encontrou Averaldo por lá. A casa estava com a porta arrombada.

A irmã da vítima, Ana Maria Barreto, relatou à imprensa local que só conseguiu reconhecer o corpo através das roupas e de uma cicatriz que o irmão tinha na barriga por conta de uma cirurgia. Segundo ela, o corpo foi trasladado para a cidade de Canaã de Carajás.

O Departamento de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil está investigando o caso. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) onde será feita a necropsia e emissão de laudo com as causas da morte do caseiro.