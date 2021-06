Corpo de bebê recém-nascido é encontrado jogado em lixão, em Oriximiná

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de um saco plástico, neste sábado (12), jogado em um lixão no município de Oriximiná, oeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, a criança era do sexo masculino. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso e identificar a autoria do crime. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Catadores encontraram o corpo enquanto trabalhavam no local. Imediatamente, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Como já fazia algumas horas que o corpo havia sido descartado, os próprios bombeiros, sob o comando do bombeiro civil Celso Pinheiro, realizaram a remoção.

Somente metade do corpo do bebê foi encontrado. A polícia acredita que o restante tenha sido comido por urubus, já que havia muitas dessas aves no local. Após ter sido encontrado, o corpo foi encaminhado para o necrotério municipal, onde será realizado o laudo cadavérico, que deverá ser divulgado nos próximos dias.

Ainda de acordo com a polícia, há a possibilidade do parto do bebê ter sido realizado de maneira clandestina, na própria residência da mãe da criança. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação do autor do crime seja repassada às autoridades, via Disque-Denúncia (181), ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.