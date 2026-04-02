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Polícia

Corpo com sinais de execução é encontrado às margens de igarapé em Marituba

Segundo a polícia, a vítima ainda não foi identificada

O Liberal

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto no início da tarde desta quinta-feira (2), em uma área próxima ao igarapé São Pedro, na Agrovila São Pedro, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada por volta das 12h10, após acionamento do Centro Integrado de Operações (Ciop). A denúncia foi feita por um morador da área que se deparou com o cadáver no local indicado.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com o corpo jogado no chão e os braços amarrados.

Conforme imagens que circulam nas redes sociais, a vítima foi encontrada ​sem camisa e com marcas semelhantes a disparos de arma de fogo na região da cabeça. As características indicam, em tese, que a vítima pode ter sido executada.

A área foi isolada por uma guarnição da Polícia Militar, que preservou a cena do crime até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCEPA), que realizou a perícia no local e coletou elementos que possam auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem ajudar na identificação da vítima e na elucidação das circunstâncias da morte. Durante os trabalhos policiais, nenhum familiar da vítima compareceu ao local para fornecer maiores informações.

A ocorrência contou ainda com o acionamento da Divisão de Homicídios, responsável pela investigação. Segundo a polícia, foi realizado o levantamento no local, mas não foi possível identificar a vítima. Moradores da região informaram que o homem não residia na área e não foi reconhecido por ninguém da comunidade.

Até por volta das 21h30 desta quinta-feira (2), nenhuma pessoa compareceu à delegacia para informar a identidade da vítima.

Informações que ajudem a Polícia Civil podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

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Corpo com sinais de execução é encontrado às margens de igarapé em Marituba
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