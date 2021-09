Corpo carbonizado é encontrado dentro de tanque de combustível abandonado

O corpo de um homem carbonizado foi encontrado por populares na manhã desta quarta-feira (15), dentro de um tanque de combustível abandonado no Núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Genilson dos Santos Souza, de 30 anos, mais conhecido como "Índio". A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o crime, cuja autoria ainda é desconhecida.

Segundo informações apuradas pelo portal Debate Carajás, o cadáver já estava em avançado estado de decomposição, além de estar parcialmente carbonizado, o que indica que a vítima foi assassinada. Genilson estava desaparecido desde o último domingo (12), quando foi visto pela última vez em um bar localizado no Residencial Magalhães, por volta das 17h.

Genilson dos Santos Souza, de 30 anos, foi assassinado (Reprodução/ Debate Carajás)

Após populares encontrarem o corpo, a Polícia Militar foi acionada e uma equipe foi até o endereço para preservar o local do crime. A Polícia Civil também foi até o local para iniciar as investigações, e uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fez a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.