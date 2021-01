Conversão ilegal provoca acidente entre carro e viatura da Polícia Civil no BRT

Uma conversão ilegal na avenida Almirante Barroso para a travessa Doutor Freitas, em Belém, resultou em um acidente na pista do BRT (Bus Rapid Transit). Na tarde desta quinta-feira (7), por volta das 15h45, um veículo doméstico e uma viatura da Polícia Civil do Pará se chocaram. Com a colisão, duas pessoas tiveram ferimentos leves: uma agente da Polícia Civil ficou ferida na mão esquerda e o motorista do outro automóvel ficou com um corte na região da cabeça, após ser atingido por estilhaços de vidro que se quebraram das janelas dos dois veículos.

O motorista do veículo de passeio, que preferiu não se identificar, conta que seguia pela avenida Almirante Barroso, quando decidiu dobra à esquerda, na travessa Doutor Freitas. "Eu vinha por aqui direto, quando o Google Maps disse pra eu dobrar. Eu não vi nada e dobrei. Não pensei que ia ter um carro vindo em alta velocidade", conta ele, que estava acompanhado de outro jovem, que não ficou ferido, no momento da colisão.

Além do ônibus que faz a linha do BRT, veículos oficiais em urgência também podem trafegar pela faixa especial. Dois agentes da Polícia Civil estavam dentro da viatura, a caminho de uma diligência.

Apesar da colisão no cruzamento, não há grandes engarrafamentos nas redondezas.