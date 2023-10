Conselheira tutelar de Igarapé-Açu é presa após coagir família de vítima de estupro

Uma conselheira tutelar de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, foi presa, nesta segunda-feira (9), pelos crimes de coação, violência institucional e obtenção de prova ilícita. Segundo a Polícia Civil, ela é parente de um homem investigado por estupro de vulnerável e acessou a carceragem da delegacia sem autorização, no sábado (7) para ter contato com o preso. Para as autoridades policiais, ela disse que tem o direito de fazer isto por ser conselheira tutelar.

No mesmo dia da captura, a suspeita descobriu o endereço dos familiares da vítima do estupro e os coagiu a alterar a versão dos fatos, constrangendo eles alegando que daria problema à família.

Com essas informações, a PC foi até a residência onde estava a suspeita. A conselheira confirmou ter ido procurar a família da vítima, mesmo tendo sido proibida e orientada que incidiria em um caso de impedimento. Ela foi conduzida para à Delegacia Polícia de Igarapé-Açu, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.