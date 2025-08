Conheça o golpe do falso taxista e saiba como se proteger dele

O médico Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, utilizou o Instagram para denunciar uma fraude da qual foi vítima e teve prejuízo financeiro no mês passado. Chamado de golpe do falso taxista, onde o criminoso utiliza uma maquininha para realizar o pagamento da corrida e muda o valor sem que a vítima perceba.

Thales relatou que havia pegado um táxi e, em um certo momento, o motorista disse que “o carro estava esquentando”. Foi quando o taxista alegou que a corrida tinha sido R$ 15 e pegou uma maquininha para realizar o pagamento.

Entretanto, o valor digitado pelo motorista não condizia com o que tinha sido colocado na máquina. Thales só percebeu que tinha caído em um golpe depois que recebeu um SMS mostrando o valor acima do que era. Naquela hora, o golpista já tinha ido embora.

Allan Costa, professor universitário de segurança cibernética, explica que esse tipo de golpe se trata de uma variação moderna da engenharia social, que consiste na arte de manipular o comportamento das pessoas com base em emoções como medo, empatia ou ganância.

“O criminoso se passa por um motorista de aplicativo ou por alguém envolvido com a suposta localização de um parente, geralmente com alegações de acidente, sequestro ou perda de contato. Em muitos casos, ele já possui informações reais da vítima ou da pessoa mencionada, o que aumenta a credibilidade da história”, disse.

Para não ser vítima dessa fraude, ele conta que a primeira dica que a pessoa deve tomar é manter a calma. “Não forneça nenhum dado adicional durante a ligação, nem confirme informações ditas pelo criminoso. Eles usam técnicas de extração de dados durante a conversa para enriquecer a narrativa em tempo real”, orientou.

Costa também alertou que é necessário nunca realizar transferências ou pagamentos antes de confirmar a veracidade da situação. Caso tenha pedido de dinheiro, ele disse que a pessoa precisa ganhar tempo e procurar a Polícia Civil, por meio do Disque-Denúncia 181.

A exposição da própria vida nas redes sociais também é utilizada pelos criminosos na construção do golpe. “Evite expor rotinas da família nas redes sociais, como horários de trabalho, nomes de filhos, locais de estudo ou de embarque”, destacou.

“Oriente familiares, principalmente os mais velhos, sobre esse tipo de golpe. Crie palavras-chave de segurança para que, em situações reais, vocês consigam se identificar com segurança”, acrescentou.

Allan ressaltou a importância de denunciar crimes como esse por meio de um boletim de ocorrência, que ajuda a mapear a atuação dos criminosos e contribui com investigações em andamento. “Esse golpe, apesar de parecer novo, é um desdobramento de fraudes antigas com uma roupagem mais moderna e adaptada ao contexto digital”, finalizou.