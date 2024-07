Confusão na Ceasa entre vigilante e motoentregadores tem tiroteio

Uma confusão entre motoentregadores e um vigilante da Central de Abastecimento do Pará (Ceasa) terminou com tiros, na manhã da última terça-feira (09/07). Não houve feridos. O caso foi registrado na Delegacia e será apurado pela Polícia Civil.

No vídeo gravado por ocupantes de um carro na saída do espaço, que registraram de longe o incidente, é possível ver um grupo de motoentregadores parados na guarita. Um dos trabalhadores parte para cima do segurança e bate com o capacete. Em seguida, o segurança tira a arma e atira para o alto. Outros motoqueiros se reúnem e começam a discutir com os vigilantes. Um dos guardas fica com a arma na mão apontada para o chão.

A administração da Ceasa confirmou a confusão e informou que "o caso foi registrado na delegacia e que colabora com as investigações da Polícia Civil. A Ceasa destaca que um vigilante do órgão foi agredido por um motociclista após advertir um grupo que fazia manobras perigosas na área. Para dispersá-los, o vigilante fez um tiro de alerta para o alto".

O presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Motociclistas Profissionais e Autônomos (Fenamoto), Alexandre Felix, disse que outros conflitos entre os entregadores e os vigilantes já ocorreram anteriormente, mas nunca com essa gravidade.

"Na Ceasa, eles [vigilantes] sempre querem identificar a entrada e saída dos entregadores. Já houve alguns atritos anteriores, mas nunca havia chegado neste ponto. Era sobre moto barulhenta, sobre uso de capacete, os seguranças sempre procuram identificar e o próprio trabalhador não faz a sua parte. Quem quer respeito tem que se dar ao respeito. O próprio trabalhador desrespeita o trabalho dos guardas, apesar do exagero do guarda, que não precisa de tiro, tem as medidas cabíveis. Estamos apurando com preocupação", declarou.