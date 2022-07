Comunidade de Bacabal invade a prefeitura de Alenquer e cobra melhorias nos ramais; veja vídeo

Moradores da comunidade de Bacabal, Farol, Sombra da Lua, Palhal e outras localidades do oeste do Pará invadiram a Prefeitura de Alenquer, na manhã desta segunda-feira (4). Segundo informações, a comunidade cobra da gestão municipal melhorias nos ramais da localidade, que se encontram com problemas de trafegabilidade e acesso, pelo péssimo estado das estradas.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.

Matéria em atualização