Comerciante é detido e linha chilena apreendida em loja de pipas no Marajó

Um homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Militar, no município de Afuá, no Marajó, após ser flagrado comercializando “linha chilena” na sua loja de pipas. O caso ocorreu na terça-feira (16/07), durante uma fiscalização dos agentes de segurança para coibir a venda do produto, também conhecido como cerol, que é proibido por lei no Pará. Segundo as informações iniciais, o suspeito já havia sido notificado, em uma ação anterior, para não vender o produto. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil.

De acordo com os agentes, a equipe estava em patrulhamento pela área central da cidade e avistaram a loja realizando a venda do produto. Os policiais conversaram com o comerciante e questionaram sobre a comercialização da Linha Chilena, extremamente perigosa. Segundo o Portal Notícias Marajó, na segunda-feira (15) uma mulher teria sido lesionada por uma linha do tipo ao caminhar em via pública na cidade. Mas antes do episódio, a Polícia Civil teria determinado que os lojistas não poderiam fazer a venda.

"Durante patrulhamento ostensivo, a PM flagrou um estabelecimento comercial vendendo linha cortante em desacordo com a Lei Estadual n° 9.597/2022. O proprietário foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Afuá para os procedimentos legais", disse a Polícia Militar, em nota.

O comerciante e 16 rolos de linha chilena teriam sido levados para a delegacia, onde seriam realizados os procedimentos pertinentes.

"O homem foi apresentado à delegacia de Afuá para prestar esclarecimentos. Por se tratar de uma crime de menor potencial ofensivo, não houve prisão. Foi realizado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por desobediência à norma Estadual que proíbe a comercialização da linha chilena. O material foi apreendido e será incinerado", comunicou a PC.