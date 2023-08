Com passagem por tráfico de drogas, homem é morto com cinco tiros em Ourilândia do Norte

Ednaldo dos Santos Moura foi assassinado com cinco tiros, por volta das 17h desta quarta-feira (30), em Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Ninguém foi preso. Segundo a polícia, os disparos possivelmente partiram de uma arma calibre 9 mm. O homem, que já tinha passagem por tráfico de drogas, estava na rua 31, bairro Paulista, próximo de uma loja de materiais de construção, quando foi surpreendido pelo assassino, sem chance de defesa.

No momento do crime, a rua estava deserta, ninguém viu o atirador nem se ele estava em algum veículo ou a pé. A Polícia Civil deve requisitar imagens de câmeras de vigilância das imediações a fim de tentar identificar o assassino e saber de que modo ele agiu.

Ednaldo ainda chegou a ser levado ao Hospital Regional pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), mas, devido à gravidade dos ferimentos, acabou morrendo. Não se sabe até o momento quem executou o homem nem qual o motivo do crime. A vítima tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. A Polícia Civil já está investigando o caso, conforme divulgou o portal Zé Dudu.