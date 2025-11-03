Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Com mais de 23 passagens pela polícia, mulher é presa por suspeita de roubar idosas em Maracanã

As investigações da Polícia Civil apontaram que os três delitos ocorreram entre os dias 15 e 17 do mês passado com uso de arma de fogo

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis e militares próximos à suspeita presa. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (3/11) em Maracanã, região nordeste do Pará, suspeita de assaltar idosas. De acordo com a PC, ela já conta com mais de 23 passagens por crimes patrimoniais.

A suspeita tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Maracanã por três roubos com emprego de arma de fogo e que estava em aberto. As investigações da Polícia Civil apontaram que os delitos ocorreram entre os dias 15 e 17 do mês passado, tendo idosas como vítimas.

Após buscas realizadas pela equipe da Delegacia, com apoio da Polícia Militar, a mulher foi localizada e detida. Ela foi conduzida para a unidade policial para os procedimentos pertinentes e permanece à disposição da Justiça.

Punição

O artigo 157 Código Penal brasileiro estabelece reclusão de quatro a dez anos e multa para quem “subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

com mais de 23

passagens pela polícia

mulher é presa

roubar idosas

maracanã no pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é presa após receber encomenda com dinheiro falso em Porto de Moz

A encomenda tratava-se de um livreto de palavras cruzadas contendo cédulas de R$ 100 entre as páginas, totalizando a quantia de R$ 1 mil, segundo a Polícia Civil

03.11.25 13h58

POLÍCIA

Com mais de 23 passagens pela polícia, mulher é presa por suspeita de roubar idosas em Maracanã

As investigações da Polícia Civil apontaram que os três delitos ocorreram entre os dias 15 e 17 do mês passado com uso de arma de fogo

03.11.25 13h36

PRESO

Suspeito é preso por tentativa de homicídio após briga generalizada e esfaqueamento em Afuá

O investigado foi detido na noite de domingo (2)

03.11.25 13h33

POLÍCIA

'Tabaquinho' é assassinado a tiros dentro de bar em Mojuí dos Campos

As circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso

03.11.25 13h22

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ATROPELAMENTO

Motociclista é detido após atropelar duas mulheres dentro de cemitério em Santarém

O caso foi registrado na noite de domingo (2) no cemitério do bairro Mararu

03.11.25 10h12

POLÍCIA

Com mais de 23 passagens pela polícia, mulher é presa por suspeita de roubar idosas em Maracanã

As investigações da Polícia Civil apontaram que os três delitos ocorreram entre os dias 15 e 17 do mês passado com uso de arma de fogo

03.11.25 13h36

POLÍCIA

Irmãos 'Pé de Ferro' e 'Dedé' são mortos a tiros em Barcarena

Moradores relataram à Polícia Militar que o crime ocorreu em uma casa que era utilizada para o consumo de entorpecentes

02.11.25 8h34

POLÍCIA

Ao menos 15 paraenses estão entre os mortos na megaoperação no Rio de Janeiro; saiba quem são

Cerca de 32 mandados judiciais cumpridos na operação foram resultado de investigações conduzidas pela Polícia Civil do Pará contra 'alvos paraenses'

29.10.25 11h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda