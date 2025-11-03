Com mais de 23 passagens pela polícia, mulher é presa por suspeita de roubar idosas em Maracanã

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (3/11) em Maracanã, região nordeste do Pará, suspeita de assaltar idosas. De acordo com a PC, ela já conta com mais de 23 passagens por crimes patrimoniais.

A suspeita tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Maracanã por três roubos com emprego de arma de fogo e que estava em aberto. As investigações da Polícia Civil apontaram que os delitos ocorreram entre os dias 15 e 17 do mês passado, tendo idosas como vítimas.

Após buscas realizadas pela equipe da Delegacia, com apoio da Polícia Militar, a mulher foi localizada e detida. Ela foi conduzida para a unidade policial para os procedimentos pertinentes e permanece à disposição da Justiça.

Punição

O artigo 157 Código Penal brasileiro estabelece reclusão de quatro a dez anos e multa para quem “subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”.