Colisão frontal entre carro particular e caminhonete deixa duas pessoas feridas, em Tailândia

Um grave acidente deixou duas pessoas feridas na tarde da última terça-feira (08), na rodovia PA-150, próximo ao distrito de Palmares, em Tailândia, nordeste do Pará. Testemunhas relataram que os dois carros colidiram frontalmente. As vítimas, identificadas como João Sandro Fiuza e Max André Ferreira Serra, foram socorridas e encaminhadas para um hospital da cidade.

De acordo com apuração do Portal Tailândia, o carro menor, um Chevrolet Cobalt, estaria fazendo zigue-zague pela estrada quando se chocou contra uma caminhonete. O motorista do outro veículo disse que ainda teria tentado desviar do automóvel, mas não conseguiu. A colisão foi tão forte que as rodas dianteiras de ambos os veículos saíram e as laterais dos carros ficaram totalmente danificadas.

João Sandro Fiuza, que conduzia o carro menor, sofreu uma fratura no fêmur e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital. Já Max André Ferreira Serra, que dirigia a caminhonete, fraturou o pé e também foi socorrido para a unidade hospitalar. Não há informações sobre o atual estado de saúde dos dois.

Duas guarnições do destacamento da Polícia Militar compareceram ao local do acidente e ajudaram a organizar o tráfego no trecho da estrada, a cerca de 60 quilômetros de distância da sede de Tailândia.