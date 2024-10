Colisão entre veículos é registrada próximo ao elevado da Pedro Álvares Cabral, em Belém

Dois veículos colidiram, no início da tarde desta quarta-feira (30/10), na avenida Pedro Álvares Cabral, esquina com a avenida Dalva, no bairro da Marambaia, em Belém. Um dos veículos envolvidos ficou atravessado sobre a mureta de concreto da via. Devido ao acidente, que ocorreu próximo ao elevado Coronel Fontoura, o trânsito na área está congestionado.

O acidente teria ocorrido por volta de 12h30. As circunstâncias ainda estão sendo investigadas pela suaotidades policiais. Uma viatura da Polícia Militar está no local auxiliando no fluxo do trânsito e no socorro dos condutores dos veículos.

Imagem de um dos veículos envolvido no acidente (Foto: Redes Sociais)

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Semob e Bombeiros, e aguarda o retorno.