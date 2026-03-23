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Colisão entre veículos deixa pessoas feridas na antiga Ponte de Outeiro, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (23)

O Liberal
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Colisão entre veículos deixa pessoas feridas na antiga Ponte de Outeiro, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (23), nas proximidades da entrada da antiga Ponte de Outeiro, no sentido do distrito de Icoaraci, em Belém. Os ocupantes do veículo, incluindo uma criança, ficaram feridos. Não há registros de mortes.

Segundo informações preliminares, dois carros particulares se envolveram na batida. Com a força do impacto, um dos carros capotou e ficou virado, com as rodas para cima, no meio da via.

Outros condutores que passavam pelo local ajudaram a socorrer as vítimas. Uma viatura da Polícia Militar também esteve na área para ajudar no isolamento do local e no controle do tráfego de veículos. O acidente causou lentidão no trânsito.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Militar, Bombeiros e SegBel, e aguarda o retorno.

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