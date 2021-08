Colisão entre ônibus e caçamba deixa dezenas de feridos em Outeiro

Na manhã deste domingo, 15, uma colisão entre um ônibus de transporte público e uma caçamba deixou vários feridos no distrito de Outeiro, em Belém. Segundo a Guarda Municipal de Belém (GMB), o caso foi por volta das 9h30, perto da ponte que dá acesso ao distrito, e cerca de vinte pessoas ficaram feridas na colisão que teria sido causada por uma ultrapassagem proibida.

Ao telefone, agentes da GMB que participaram da ocorrência contaram que os relatos sobre o acidente foram feitos pelos próprios passageiros, que informaram que o ônibus estava em alta velocidade no momento o acidente, que ocorreu logo depois de uma curva da estrada. Eles saíam de Outeiro e seguiam ao centro de Belém quando o motorista, ao tentar desviar de um outro veículo no meio da manobra, acabou colidindo com a traseira da caçamba, que estava parada no acostamento da estrada, bem na cabeceira da ponte, estacionada ali desde o dia anterior por conta de problemas mecânicos.

A violência do choque foi tanta que a frente do ônibus ficou quase que totalmente destruída, e vários passageiros foram arremessados de seus assentos. Além da GMB, o 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) também atuou na ocorrência. Segundo a Guarda Municipal, quando chegaram ao local, ambulâncias do 26º Grupamento Bombeiro Militar (GMB) de Icoaraci tinham atendido doze pessoas ali mesmo, nas margens da estrada, além das demais pessoas que tiveram ferimentos mais leves.

Entre as vítimas, algumas estavam com escoriações, enquanto outras tinham suspeitas de fratura. Parte dos passageiros foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, enquanto outros precisaram de atendimento mais especializado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, um grupo de passageiros e o motorista do coletivo foram até a 8º Seccional Urbana de Icoaraci para prestar esclarecimentos e registrar o caso.