Colisão entre motocicletas deixa duas pessoas feridas, uma delas em estado grave, em Itaituba

Um acidente grave entre duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na madrugada de sábado (23), no cruzamento da avenida Raimundo Preto com a 29ª rua, em Itaituba, sudoeste do Pará. As vítimas foram socorridas, uma delas com ferimentos graves, e permanecem internadas. Não há maiores informações sobre o estado de saúde dos condutores.

De acordo com informações do portal Girom, o acidente aconteceu por volta das 2h30. Testemunhas relataram que, após a colisão, o condutor de uma das motos ficou caído no meio da rua, e o outro foi jogado em cima de uma calçada. O corpo de bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e prestaram os primeiros socorros às vítimas.

Um dos feridos foi o jovem Andrei Tiago Moraes, de 19 anos. Ele sofreu uma fratura no fêmur esquerdo, uma laceração no pé esquerdo e um corte profundo no crânio, e foi encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), em estado grave.

A outra vítima foi atendida pelo Samu e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI), e não há informações sobre o seu estado de saúde.