Colisão entre duas motocicletas deixa mulher ferida em Itaituba

Um acidente entre duas motocicletas deixou uma mulher ferida na noite da última sexta-feira (7), no município de Itaituba, sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Brenda do Nascimento Andrade, de 23 anos. Ela sofreu uma fratura na perna direita e um trauma na cabeça, e foi conduzida para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). O motorista do outro veículo, que estaria com o farol da moto apagado, fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações do portal Plantão 24 Horas News, o acidente aconteceu por volta das 21h10, na avenida Perimetral Manoel dos Santos Diomar Figueira, popularmente conhecida como "Ramal do Jacarezinho". Testemunhas relataram que Brenda seguia rumo ao bairro Vitória Régia em sua motocicleta Honda Biz, quando o condutor da outra moto, uma Yamaha Lander preta, que vinha no sentido oposto, com o farol desligado, colidiu com o veículo.

Após a colisão, a vítima ficou no chão aguardando socorro. O sargento Lobato, do corpo de bombeiros, informou que Brenda estava com suspeita de fratura em sua perna direita e com um hematoma na cabeça. Ela estaria usando capacete, mas teria esquecido de travá-lo e, com a força da batida, o acessório acabou saindo de sua cabeça.

O corpo de bombeiros foi acionado e uma equipe foi até o local, onde socorreu a vítima e a encaminhou para o HRT para avaliação médica. O motorista da outra motocicleta fugiu do local sem prestar socorro, e ainda segue sem identificação. Qualquer informação que possa ajudar a polícia a localizar o suspeito pode ser repassada através do Disque-Denúncia (181), e não é necessário se identificar.