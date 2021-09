Colisão entre duas lanchas deixa pelo menos três feridos na travessia do Combu

Um grave acidente entre duas lanchas deixou pelo menos três pessoas feridas na noite da última terça-feira (7), na Baía do Guajará, próximo ao terminal da praça Princesa Isabel, no bairro Condor, em Belém. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14), em Umarizal. Uma das embarcações afundou após a colisão, e a Capitania dos Portos foi informada sobre o fato.

O acidente aconteceu por volta das 20h. Os bombeiros informaram, por meio de nota, que a colisão foi entre duas lanchas de pequeno porte, sendo uma da cooperativa dos trabalhadores que fazem a travessia para a Ilha do Combu, e a outra, particular. As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o hospital.

Uma testemunha, que preferiu não ser identificada, contou que a lancha particular estaria transportando seis passageiros, dos quais três teriam sofridos ferimentos graves. "Uma moça quebrou a perna, a outra estava com a cabeça inchada, e ainda tinha uma desmaiada", relatou.

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) informou, em nota, que vai instaurar um inquérito administrativo para apurar as possíveis causas e responsáveis pelo acidente. Denúncias sobre irregularidades em embarcações podem ser realizadas por ligação, pelos números 185 e (91) 3218-3950 ou pelo Whatsapp (91) 99114-9187.